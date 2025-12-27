قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
برلمان

السيد القصير يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

غرفة العمليات المركزية للحزب
غرفة العمليات المركزية للحزب
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولمتابعة أعمال جولة الإعادة في عدد من الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

واستمع أمين عام الحزب، خلال جولته داخل الغرفة المركزية، إلى عرض تفصيلي حول نسب المشاركة ومعدلات الإقبال في مختلف المحافظات التي تشهد جولة إعادة.

واطلع القصير، على التقارير الواردة من الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بشأن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، ومستوى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

ويأتي ذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان انتظامها وفق القواعد والضوابط المقررة.

وفي هذا السياق، تابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، سير عملية التصويت داخل عدد من اللجان من خلال تقارير فرق الرصد الميداني المنتشرة بالمحافظات، والتي ترصد انتظام فتح اللجان، وتوافر القضاة والمشرفين، وسلاسة الإجراءات داخل مقار الاقتراع، مع رفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وحرصت الغرفة المركزية للحزب، على التواصل المباشر والمستمر مع مسؤولي الأمانات الحزبية بالمحافظات المعنية، من خلال عقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، للاطلاع على تطورات المشهد الانتخابي، ورصد حجم الإقبال أمام اللجان، وتقييم معدلات المشاركة، إلى جانب متابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ خلال سير عملية التصويت، والعمل على التعامل معها بشكل فوري، وفي إطار القانون.

ودعا الحزب، المصريين للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.

انتخابات مجلس النواب 2025 السيد القصير الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية أمين عام الحزب

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

وزير الأوقاف مع وفد من باحثي أكاديمية بولغار

وزير الأوقاف يلتقي باحثي أكاديمية بولغار بتتارستان الروسية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. رددها تمنحك نوراً وضياءً وتحفظك من كل مكروه

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

