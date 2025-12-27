السيد القصير يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولمتابعة أعمال جولة الإعادة في عدد من الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

واستمع أمين عام الحزب، خلال جولته داخل الغرفة المركزية، إلى عرض تفصيلي حول نسب المشاركة ومعدلات الإقبال في مختلف المحافظات التي تشهد جولة إعادة.

واطلع القصير، على التقارير الواردة من الأمانات النوعية وأمانات المحافظات بشأن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، ومستوى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

ويأتي ذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان انتظامها وفق القواعد والضوابط المقررة.

وفي هذا السياق، تابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، سير عملية التصويت داخل عدد من اللجان من خلال تقارير فرق الرصد الميداني المنتشرة بالمحافظات، والتي ترصد انتظام فتح اللجان، وتوافر القضاة والمشرفين، وسلاسة الإجراءات داخل مقار الاقتراع، مع رفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وحرصت الغرفة المركزية للحزب، على التواصل المباشر والمستمر مع مسؤولي الأمانات الحزبية بالمحافظات المعنية، من خلال عقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، للاطلاع على تطورات المشهد الانتخابي، ورصد حجم الإقبال أمام اللجان، وتقييم معدلات المشاركة، إلى جانب متابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ خلال سير عملية التصويت، والعمل على التعامل معها بشكل فوري، وفي إطار القانون.

ودعا الحزب، المصريين للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.