التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
حزب المؤتمر: رفض مصر اعتراف إسرائيل بأرض الصومال موقف ثابت يستند للقانون الدولي

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي؛ تعكس الدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي، والتنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضح «جبر» أن الموقف المصري الواضح برفض وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»؛ يؤكد التزام الدولة المصرية الثابت بمبادئ القانون الدولي، ودعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية، أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض استقرار الدول أو المساس بشرعيتها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن ما تم التأكيد عليه خلال الاتصالات بشأن خطورة الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول، يمثل تحذيرًا مهمًا من سابقة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتضرب أسس النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن احترام وحدة وسيادة الدول هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف «جبر» أن التنسيق الإقليمي والدولي في هذا التوقيت بالغ الأهمية؛ لمواجهة محاولات فرض واقع جديد في المنطقة، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفضها التام لأي مخططات من شأنها زعزعة الأمن أو تقويض فرص الاستقرار.

وأكد القبطان محمود جبر، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه؛ يعكس التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا ثابتًا، ويحظى بتأييد الغالبية العظمى من دول العالم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحماية حقوق الشعوب.

