التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات المجانية الناقلة

حسن العمدة

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر ، الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمام أنجولا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

قنوات مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم

وأعلنت القناة الجزائرية والمغربية الأرضية، نقل مباراة مصر وأنجولا بشكل مجاني، ضمن مجموعة من المباريات التي حصلت القناة على حقوق بثها خلال منافسات البطولة ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

القناة الجزائرية الأرضية
التردد على نايل سات: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة المغربية الأرضية
التردد: 11157.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
معدل الترميز: 27500.

طموح الفراعنة في البطولة

يسعى منتخب مصر لاستعادة لقب أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة. 

ويأمل الفريق في إضافة النجمة الثامنة إلى سجله القاري بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب وخسر الفراعنة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ويليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ألقاب.

مجموعة منتخب مصر

يتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي التي انتهت بفوز صعب 2-1، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا مساء الجمعة ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب المصري في البطولة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

