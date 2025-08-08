قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
حالة الطقس اليوم.. جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
حالة الطقس اليوم.. جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تتوقع جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

طقس حار

حالة البحر المتوسط

أضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية: شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طقس حار

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 23

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 36 23

كاترين 33 18

الطور 34 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 35 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 29

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

الشلاتين 40 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 40 28

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 31

المدينة 46 35

الرياض 44 31

المنامة 41 34

أبوظبي 43 34

الدوحة 42 34

الكويت 44 32

دمشق 41 26

بيروت 31 29

عمان 39 25

القدس 35 24

غزة 30 29

بغداد 47 31

مسقط 32 29

صنعاء 30 16

الخرطوم 40 27

طرابلس 30 24

تونس 33 21

الجزائر 30 21

الرباط 27 17

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 19

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 34 26

نيودلهي 36 28

جاكرتا 31 24

بكين 27 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 35 25

أثينا 34 27

روما 37 21

باريس 31 17

مدريد 38 22

برلين 27 16

لندن 24 14

مونتريال 30 20

موسكو 22 13

نيويورك 27 18

واشنطن 28 16

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 20 12

