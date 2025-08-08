حالة الطقس اليوم.. جو حار رطب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

أضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية: شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 23

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 36 23

كاترين 33 18

الطور 34 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 35 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 29

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

الشلاتين 40 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 40 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 31

المدينة 46 35

الرياض 44 31

المنامة 41 34

أبوظبي 43 34

الدوحة 42 34

الكويت 44 32

دمشق 41 26

بيروت 31 29

عمان 39 25

القدس 35 24

غزة 30 29

بغداد 47 31

مسقط 32 29

صنعاء 30 16

الخرطوم 40 27

طرابلس 30 24

تونس 33 21

الجزائر 30 21

الرباط 27 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 19

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 34 26

نيودلهي 36 28

جاكرتا 31 24

بكين 27 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 35 25

أثينا 34 27

روما 37 21

باريس 31 17

مدريد 38 22

برلين 27 16

لندن 24 14

مونتريال 30 20

موسكو 22 13

نيويورك 27 18

واشنطن 28 16

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 20 12