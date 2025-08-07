حالة من الطقس السيئ تضرب السعودية وظواهر جوية تستدعي الحذر

حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية حسين القحطاني، من طقس اليوم في المملكة والذي قد يشهد حالة مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة تشهدها عددٌ من مناطق المملكة اليوم (الخميس)، خاصة على جازان، وعسير، والباحة، ونجران ومرتفعات مكة.

وفي تغريدة له عبر منصة إكس ، توقع المطيري إستمرا هذة الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل، وتصاحبها ظواهر جوية تستدعي الحذر.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم إعلان تطورات وتفاصيل الحالة المطرية عبر المنصات الإعلامية للمركز الوطني للأرصاد وتطبيق "أنواء".

ويُشار الي ان "الأرصاد السعودية في وقت سابق قد لفت، إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حتى منتصف أغسطس الجاري، مع امتدادها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

كما توقع المركز تكوّن السحب على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل، قد تهطل منها أمطار خفيفة.