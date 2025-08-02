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أمطار رعدية على 7مناطق.. الارصاد السعودية تحذر من طقس السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية على 7مناطق.. الارصاد السعودية تحذر من طقس السبت

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، محذرا من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 7 مناطق.

ووفق التقرير الصادر  عن المركز ؛ فإنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

كما متوقع  تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. وتصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الواصل لجازان.

البحر الأحمر
اشار التقرير الي ان الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وعن ارتفاع الموج ؛ قال التقرير انها ستكون  من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن مترونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وعن حالة البحر ثال التقرير سيكون خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

السعودية الارصاد السعودية طقس السعودية البحر الاحمر امطار رعدية

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