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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أتربة وغبار وإنعدام الرؤية .. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الخميس حيث توقع طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما، تمتد إلى نجران، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

كما حذر التقرير من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، مضيفا " ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.


ونبه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-26 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 24-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

ووفق التقرير السعودي ، فمن المتوقع ان تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

السعودية المركز الوطني للأرصاد طقس السعودية سحب رعدية ممطرة البحر الأحمر

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