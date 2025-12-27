قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد | رفع درجة الاستعداد لـ احتفالات عيد الميلاد.. ضبط سجائر مهربة ومنتهية الصلاحية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بالوادي الجديد


أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافّة السلع وصلاحيتها.

كما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

ضبط سجائر مهربة ومنتهية الصلاحية خلال حملة موسعة بالوادي الجديد


تمكن جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد من ضبط كميات من السجائر المهربة ومنتهية الصلاحية بمركز الداخلة، وذلك خلال حملة موسعة على المحلات التجارية.

غرامات مالية لبائعي السجائر المهربة

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم تحرير محضر جنح بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علمًا بأن العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات تتراوح من 100 ألف جنيه الى 2 مليون جنيه وفقًا للقانون.


وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات.

وأضافت أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع والشراء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمانًا لانضباط الأسواق.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

