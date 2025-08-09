ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن قيم درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد.

ولفتت إلى أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، وعليه درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بفارق ٣ درجات.

واسترسلت: درجة الحرارة على القاهرة الكبري تصل إلى 37 درجة في الظل، مع وجود نسب الرطوبة المرتفعة، والذي سيجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 درجة.

وحذرت من أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة رطبة، خلال الأيام القادمة، متابعة: الأجواء ليلا ستكون مائلة للحرارة رطبة مع هدوء لنسب الرياح.

ونوهت بوجود فرص لتساقط امطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، مشددة على أن ذروة الموجة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء ومستمرة حتى يوم الجمعة.