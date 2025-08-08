عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس بداية من يوم الإثنين 11 أغسطس المقبل ولمدة 10 أيام على الأقل.

عودة القبة الحرارية

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له ، أن هناك عودة للقبة الحرارية، وذروة موجات قوي مع بداية شهر مسرى ، فمع دخول شهر مسرى ( وهو الشهر المكمل للصيف الحار ) والمعروف بــ ((حر مسرى يحرق الزرع تتعرض البلاد لموجة جديدة من الحرارة الشديدة ، نتيجة لامتداد المنخفض الهندي الموسمي وتأثيره القوي على شرق المتوسط.



وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه بالتزامن مع الموجه تظهر قبة حرارية ظهورا واضحا على شمال ووسط الجمهورية، وبالأخص منطقة دلتا مصر التي تُسجل أعلى معدلات الحرارة (41–42°م)، بينما تستمر تأثيرات منخفض السودان الموسمي على جنوب ووسط الصعيد لتصل الحرارة حول 44 – 45 °م .

درجات الحرارة

وتتجاوز درجات الحرارة الـ44° م على مناطق متعددة، بينما تسجل العاصمة والدلتا أرقامًا قياسية في الظل، مع ارتفاع في الحرارة الليلية (25–31°م)، ما يرفع معدلات تنفس الظلام والهدم النباتي ويؤثر بشدة على جودة وإنتاجية وتحجيم الثمار والحبوب .

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وكشف الدكتور محمد فهيم عن السبب العلمى لهذه الموجة حيث ان هناك امتداد المنخفض الهندي شديد العمق (ضغط جوي أقل من 995 ملليبار)، يجذب الكتل الهوائية الساخنة والرطبة من جنوب آسيا، ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في مصر ومعظم الدول العربية، ويؤدي كذلك إلى تشكل الرطوبة الحرة والندى على النباتات صباحًا، مما يُهيئ البيئة المثلى لأمراض الرطوبة.



حالة الطقس غدا

من جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها غدًا السبت 9 أغسطس 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

مع وجود ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تنشط الرياح أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

