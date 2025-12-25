قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
أخبار البلد

الصحة: تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

مستشفي بيلا
مستشفي بيلا
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 10 ملايين و413 ألف خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة كفر الشيخ، من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030. 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 3 ملايين و829 ألفاً و248 خدمة شملت الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات والعيادات، إلى جانب 5039 خدمة تشخيص عن بعد، و57 ألفاً و681 خدمة عبر 50 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجاً، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية في جميع المستشفيات.

تطوير 3 مستشفيات مركزية

وشهدت المستشفيات تطورات ملحوظة، شملت تطوير 3 مستشفيات مركزية (الحامول، الرياض، مطوبس)، وإضافة 54 سرير رعاية مركزة في 8 مستشفيات، وإنشاء وحدة السكتة الدماغية (22 سريراً)، وتطوير أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعي، وإضافة تخصصات جديدة مثل التغذية العلاجية، التخاطب، التصلب المتعدد، جراحة الوجه والفكين، رسم المخ والعصب، والنفسية وعلاج الإدمان في مستشفى كفر الشيخ العام. 

كما تم تجهيز وحدة الحروق والتجميل (17 سريراً و3 رعايات) وافتتاح قسطرة القلب والمعمل الميكروبيولوجي في مستشفى دسوق العام، وإنشاء رعاية مركزة (11 سريراً) وإضافة ماكينات غسيل كلوي وعيادة المخ والأعصاب في مستشفى فوة، وتجهيز الرعايات والحضانات في الحامول، وتشغيل الماموجرام وغسيل كلوي للأطفال وعيادات القلب والنفسية في بيلا.

وفي مستشفيات أخرى، تم إنشاء علاج طبيعي ورعايات إضافية وماكينات غسيل كلوي في برج البرلس، وافتتاح جراحات الجهاز الهضمي وعلاج طبيعي للأطفال وصيدلة إكلينيكية في سيدي غازي، وتجهيز علاج طبيعي في الرياض، وتوفير تجهيزات في حميات كفر الشيخ.

 كما شهدت مستشفيات الحميات تطورات في الرعايات والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة والأسنان ومعالجة النفايات، وإضافة تخصصات وأسرة رعاية في حميات دسوق وبيلا، وافتتاح عيادات صحة الرئة والدرن في مستشفى الصدر، وتوفير 17 ماكينة غسيل كلوي ومعمل مركزي في فيصل سعود.

أما في الرعاية الأولية، فقد بلغت الخدمات 6 ملايين و583 ألفاً و752 خدمة شملت العيادات والمبادرات والأسنان وتنظيم الأسرة. وتم ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، مع جاري تجهيز 7 أخرى، وتطوير 11 وحدة تعمل 24 ساعة، وتفعيل 33 وحدة تعمل 12 ساعة، وبدء المرحلة الثالثة لتجهيز 80 وحدة بأحدث التجهيزات، إلى جانب تفعيل غرف المشورة الأسرية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة بالمحافظة، إلى حصول كفر الشيخ على المركز الثالث جمهورياً في حملة «من بدري أمان» بثلاث مستشفيات، والمركز الثاني في إنهاء قوائم انتظار القساطر القلبية بمستشفى كفر الشيخ العام، والثالث في الأداء المتميز بمستشفى الرمد، والأول في رعاية حديثي الولادة بمستشفى فوة.

ونوه بأهمية التعليم الطبي المستمر من خلال الدورات التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري، وتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية، مما أسفر عن المرور على 12 ألفاً و554 منشأة وغلق 690 غير مطابقة، إلى جانب حملات مشددة على المنشآت الغذائية لضمان الجودة وحماية صحة المواطنين.

الصحة المنشآت الصحية كفر الشيخ وزارة الصحة والسكان الرعاية الأولية

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

أحمد عبدالقادر

الأهلي يرفض شروط عبدالقادر .. وفرصة أخيرة للتجديد

الاسماعيلي

الإسماعيلي يتوصل لحل ودي مع الإيفوارى جان موريل

منتخب مصر الوطني

كأس أمم إفريقيا.. مؤتمر صحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

