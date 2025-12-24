انخفاض النمو السكاني.. نائب وزير الصحة: واجهنا الإنجاب غير المخطط له بوسائل آمنة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن وصول مصر إلى معدل الإنجاب 2.4، معناه أن كل 10 سيدات ينجبن 24 طفلا، مشيرة إلى أنه فى عام 2014 كانت كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا.

وقالت “الألفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “لم نصبح نقول للأسر لا اتنين كفاية أو تجيب 3.. نحن نهتم بحقوق الطفل فى الرعاية القصوي فى فترة ما بعد الولادة وأثناء الطفل حتى سن العامين، وبالتالي ندعو إلى المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات”.

وتابعت: “الدولة توفر للسيدة المشورة الأسرية السليمة وما يجب أن تقوم به، وتوفر لها الوسائل بدون مقابل، والطبيب والممرضة المتميزين من أجل مساعدتها”.

وأضافت: “هناك ما يسمي الحمل غير المخطط له، وهو إنجاب السيدة 3 أطفال، ولظروف أخرى تجد نفسها أمام طفل آخر.. وهذا النموذج يمثل 20% من الإنجاب غير المخطط فى مصر”.