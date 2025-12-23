وزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، خلال لقائه مع هاني النحاس مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن مشروعات حياة كريمة دليل على التغيير الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.



ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك وحدات صحية ومدارس ومحطات مياه وصرف صحي تعد بمثابة نموذج للخدمات التي يمكن أن تؤدي لتغيير حقيقي يمس حياة المواطن.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن تحويل الوضع من سيء إلى مقبول هو تحرك جيد ويتم التعرف على ذلك من خلال التواصل مع المواطنين من خلال ما يلمسوه من خدمات في محيطهم.

وواصل أنه عند النظر في عيون الأطفال ترى مصر وما يتم بذله من جهد جماعي من قبل المنظومة التعليمية، مؤكدا أن تقديم خدمات لمثل هذا الصغير بمثابة شعاع أمل جديد للبلاد.

وأردف أن هناك مواطنة عراقية أشادت بتقديم الخدمات الصحية في مصر حيث فوجئت بأن سعر الكشف 5 جنيهات وهو مبلغ زهيد حال تحويله إلى عملة بلادها.

واختتم وزير الصحة والسكان، أن مصر تفوقت وأنهت قوائم الانتظار في العمليات الخطيرة مثل القلب المفتوح والصدر والأمراض من أجل التخفيف عن المواطنين وهذا تحدي كبير تم إنجازه وتبقى هناك تحديات أخرى موجودة.