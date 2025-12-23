قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
قناة عبرية: تركيا تعول على ضغط أمريكي لإدخال قواتها إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت قناة «كان» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تركيا تأمل في أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطًا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للموافقة على إرسال قوات تركية إلى قطاع غزة، رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة لهذه الخطوة.

وفي سياق متصل، كشفت “القناة 15” العبرية عن استئناف الاتصالات بين إسرائيل وسوريا، في إطار بحث تنفيذ اتفاقية أمنية بين الجانبين، وسط تطورات إقليمية متسارعة.

على صعيد آخر، شن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، هجومًا لاذعًا على رئيس وزراء الاحتلال، منتقدًا ما وصفه بـ«النهج الهستيري» لإسرائيل تجاه تنامي الدور التركي في المنطقة، واعتبره «مثيرًا للسخرية».

وجاءت تصريحات دوران في تدوينة نشرها ردًا على مواقف أدلى بها نتنياهو خلال قمة ثلاثية عقدت في القدس، وشارك فيها كل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وأكد المسؤول التركي أن إسرائيل، التي وصفها بأنها «عامل لزعزعة الاستقرار الإقليمي»، تُبدي قلقًا مفرطًا من النفوذ التركي، مشيرًا إلى أن أنقرة، بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، أصبحت «ضامنًا للسلام والاستقرار» في المنطقة.

واتهم دوران حكومة نتنياهو بانتهاج سياسات أدت إلى «الدماء والدموع» في الشرق الأوسط، معتبرًا أن إسرائيل تواصل ممارساتها كقوة احتلال في كل من فلسطين وسوريا، وتحاول تبرير ما وصفه بـ«أطماعها التوسعية» تحت غطاء الأمن القومي.

كما اعتبر أن اتهام إسرائيل لدول أخرى بالسعي وراء أطماع إمبريالية يمثل «تناقضًا واضحًا»، في ظل اتهامات دولية لها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تل أبيب شنت هجمات على سبع دول في المنطقة خلال العامين الماضيين.

وختم دوران تصريحاته بالتأكيد على أن أنقرة ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، مجددًا موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، ومعتبرًا أن الهجوم على تركيا يهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة في غزة.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محافظ الغربية

3 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة ورفع إشغالات بشوارع طنطا

جولة مستشفى قنا العام

محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

محافظ المنيا خلال الجوله

استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

