قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
إي.تاكس وموبايل أبلكيشن.. وزير المالية: توحيد وتيسير معاملات الضرائب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسواق حديثة وكورنيش سياحي.. تفاصيل جولة وزيرة التنمية المحلية ببورسعيد والإسماعيلية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تتفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  اليوم عدداً من المشروعات الخدمية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد لقاءً مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وعدد من القيادات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية علي أرض المحافظة في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين .

وسيعقب ذلك تفقد الدكتورة منال عوض ، يرافقها محافظ بورسعيد أعمال مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة إحياء الواجهة البحرية للمدينة.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة التنمية المحلية عقب ذلك إلى حي العرب والمناخ لتفقد أعمال تطوير أسواق الحميدى والتجاري والتى تجري بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وتشمل تحسين البنية التحتية، والمسارات، و عناصر الإضاءة والتظليل للأسواق، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يساهم في تحسين تجربة المقيمين والزوار  من المصريين والأجانب وصولاً إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للمدينة وتوفير فرص عمل.

كما ستتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية لقاءً مع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمقر المحافظة بحضور عدد من القيادات .

وعقب ذلك ستقوم الدكتورة منال عوض ، يرافقها محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري ، وتفقد مبادرة " أيادي مصر " للمنتجات اليدوية والتراثية ، وتفقد وافتتاح ميدان ومحلات ومسار الدراجات بنادي الفيروز والمرحلة الأولي من النادي .

وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية منال عوض بورسعيد الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

منتخب مصر الوطني

كأس أمم إفريقيا.. مؤتمر صحفي لـ حسام حسن قبل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

منتخب الجزائر والسودان

كأس أمم إفريقيا.. رغم فوز الجزائر الكفة تتعادل مع السودان عربيا وقاريا

شوبير

أحمد شوبير: قرار مشاركة الشناوي حق أصيل لحسام حسن

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد