كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استقبلت أمس، كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، السيد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

التهنئة بعيد الميلاد

جاء ذلك بحضور الأب وسيم هيب، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأبوجبل، التابعة لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والمهندس حمادة رزق، رئيس حى شبرا، والأجهزة المعاونة.





وأعرب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية عن سعادته، وحرصه على مشاركة الأقباط الكاثوليك الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مقدمًل التهنئة لجميع الحضور بالعام الجديد، مؤكدًا على روح الأخوة، والمودة، والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب الم٦صري.