اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا ضمن جولات كأس أمم أفريقيا2025 المقام في المغرب والذي بدأ رسمياً يوم الإثنين أول أمس.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر ومنتخب جنوب إفريقيا سيكون فى تمام الخامسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في ثاني جولات مرحلة مجموعات "كان 2025".

منتخب مصر

وتعد هذه الجولة الثانية لـ منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوز مصر على زيمبابوي في أول جولة يوم الإثنين الماضي.

وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات، بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

رصيد جنوب أفريقيا

ويتصدر جنوب أفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، تريزيجيه.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.

محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث إنها صاحبة حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس 4 قنوات لنقل مباريات أمم أفريقيا وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر في كأس أمم أفريقيا

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر عبر قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة المغربية الأرضية