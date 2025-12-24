اتفرج مجانا.. 5 قنوات تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم

مازالت عمليات البحث مرتفعة عن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا2025، حيث يبحث الجميع عن تردد بعض القنوات لتشغيلها على الريسيفير ومشاهدات مبارايات اليوم في كأس أمم إفريقيا.
ويشهد اليوم الأربعاء الموافق 24-12-2025، عددًا من المباريات القوية والمهمة على الصعيدين القاري والمحلي .
مباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
تُقام اليوم أربع مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات، وجميعها منقولة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وجاء جدول اللقاءات كالتالي:
• بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية – الساعة 2:30 مساءً
• الجزائر × السودان – الساعة 5:00 مساءً
• كوت ديفوار × موزمبيق – الساعة 7:30 مساءً
• الكاميرون × الجابون – الساعة 10:00 مساءً
وتُذاع جميع المباريات عبر قناة beIN Sports HD MAX 1.
تردد قناة TNT المغربية
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream
تردد القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
نظام التشفير: BISS سهل الفتح
تردد قناة ORTM دولة مالي
القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة
قناة Sportitalia الإيطالية
• Max Sport 1 البلغارية
• القمر: يوتلسات 8 درجات غرب
• التردد: 12604
• الاستقطاب: عمودي
• معدل الترميز: 27500
• نظام البث: DVB-S2
Sportdigital Fussball الألمانية 2
• القمر: Eutelsat W1
• التردد: 12437
• الاستقطاب: أفقي
• الترميز: 27500
• التشفير: Conax
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا
تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي
وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2 مقابل 1، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك الرصيد ذاته.
تونس تفوز على أوغندا 3-1
حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.
وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.
وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40 ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات وتحديدا في الدقيقة 92 أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.