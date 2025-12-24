اتفرج مجانا.. 5 قنوات تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم

مازالت عمليات البحث مرتفعة عن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا2025، حيث يبحث الجميع عن تردد بعض القنوات لتشغيلها على الريسيفير ومشاهدات مبارايات اليوم في كأس أمم إفريقيا.

ويشهد اليوم الأربعاء الموافق 24-12-2025، عددًا من المباريات القوية والمهمة على الصعيدين القاري والمحلي .

مبارايات اليوم كأس أمم أفريقيا

تُقام اليوم أربع مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات، وجميعها منقولة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وجاء جدول اللقاءات كالتالي:

• بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية – الساعة 2:30 مساءً

• الجزائر × السودان – الساعة 5:00 مساءً

• كوت ديفوار × موزمبيق – الساعة 7:30 مساءً

• الكاميرون × الجابون – الساعة 10:00 مساءً

وتُذاع جميع المباريات عبر قناة beIN Sports HD MAX 1.

تردد قناة TNT المغربية



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الأرضية



القمر الصناعي: نايل سات



التردد: 11680



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

كأس أمم أفريقيا2025

قناة Sportitalia الإيطالية



• Max Sport 1 البلغارية

• القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

• التردد: 12604

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

• نظام البث: DVB-S2



Sportdigital Fussball الألمانية 2



• القمر: Eutelsat W1

• التردد: 12437

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• التشفير: Conax

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2 مقابل 1، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك الرصيد ذاته.

تونس تفوز على أوغندا 3-1

حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40 ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات وتحديدا في الدقيقة 92 أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.