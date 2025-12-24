قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
اتفرج مجانا.. 5 قنوات تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا
القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا
رشا عوني

مازالت عمليات البحث مرتفعة عن القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا2025، حيث يبحث الجميع عن تردد بعض القنوات لتشغيلها على الريسيفير ومشاهدات مبارايات اليوم في كأس أمم إفريقيا.

ويشهد اليوم الأربعاء الموافق 24-12-2025، عددًا من المباريات القوية والمهمة على الصعيدين القاري والمحلي . 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة | رياضة | جريدة الديار
مبارايات اليوم كأس أمم أفريقيا

مباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025

تُقام اليوم أربع مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات، وجميعها منقولة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وجاء جدول اللقاءات كالتالي:
    •    بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية – الساعة 2:30 مساءً
    •    الجزائر × السودان – الساعة 5:00 مساءً
    •    كوت ديفوار × موزمبيق – الساعة 7:30 مساءً
    •    الكاميرون × الجابون – الساعة 10:00 مساءً

وتُذاع جميع المباريات عبر قناة beIN Sports HD MAX 1.

تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا المشفرة والمجانية.. شاهد المباريات بجودة عالية
القنوات الناقلة لكأس أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الأرضية


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي


القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة

موقع الحرية | القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025.. تفاصيل البث وموعد البطولة ومجموعات المنتخبات
كأس أمم أفريقيا2025

قناة Sportitalia الإيطالية


    •    Max Sport 1 البلغارية
    •    القمر: يوتلسات 8 درجات غرب
    •    التردد: 12604
    •    الاستقطاب: عمودي
    •    معدل الترميز: 27500
    •    نظام البث: DVB-S2


   Sportdigital Fussball الألمانية 2


    •    القمر: Eutelsat W1
    •    التردد: 12437
    •    الاستقطاب: أفقي
    •    الترميز: 27500
    •    التشفير: Conax

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 | رياضة | جريدة الديار
موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2 مقابل 1، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك الرصيد ذاته.

تونس تفوز على أوغندا 3-1

حقق منتخب تونس  الفوز على أوغندا 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40 ليعلن تقدّم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف العاشوري هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64. وقبل النهاية بلحظات وتحديدا في الدقيقة 92 أحرز منتخب أوغندا هدفه الوحيد عبر اللاعب دينيس أوميدي.

كأس أمم أفريقيا2025 القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا2025 مبارايات اليوم في كأس أمم أفريقيا تردد قناة الجزائر الرياضية كأس أفريقيا في المغرب

