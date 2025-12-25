قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

«محدش من اتحاد السباحة تواصل معايا وطلبوا تقديم العزاء بعد 20 يوم».. ماذا قالت والدة السباح بأولي جلسات محاكمة المتهمين

والدة السباح يوسف محمد أمام المحكمة
والدة السباح يوسف محمد أمام المحكمة
مصطفي رجب

بدأت منذ قليل، محكمة جنح مدينة نصر، أولي جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، وهم  رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

روت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف محمد، تفاصيل جديدة قبل جلسة محاكمة المتهمين، قائلة: " مفيش حد فوق القانون النيابة العامة أقرت بكدة وسيادة النائب العام مشكورين هما أكيد شافوا ملابسات القضية، وبالتالي اطلعوا على كل التهم الموجهة للمتهمين، وهما أدرى حد بشغلهم، والقضاء في مصر نزية وشريف".

وتابعت والدة السباح: "مفيش حد من اتحاد السباحة تواصل معايا غير أنهم طلبوا تقديم العزاء بعد عشرين يوم من الواقعة وأنا رفضت رفض نهائي غير أننا واثقين في المحكمة إنها هتجيب حق يوسف بإذن الله وبكرر كلي ثقة في القضاء المصري بعون الله هيجيب حق أبني يوسف محمد كامل".

كما تابعت: قرار النيابة كان فوق توقعتي وأكتر ما كنت متوقعة بكتير.. وقتها حمد ربنا جدًا، ومكنتش عارفة أشكر مين ولا مين القائمين على القضية، والجهود اللى بذلوها في سبيل أنهم يجيبوت حق طفل برئ الوقتي هو في ذمة الله، وبالنسبة لتجميد النشاط على مستوى الجمهورية في الفترة الحالية لا يعنيني غير الشق الإدارية وحقي أبني يرجع".

أولي جلسات محاكمة المتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال والتقصير  في أداء مهامهم  والاخلال في وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

كشف  تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

وتابع تقرير الطب الشرعي أن الوفاة إثر فقدان المجني عليه وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، و توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس، وحدوث الوفاة. كما شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة و استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

اتحاد السباحة محاكمة المتهمين والدة السباح وفاة السباح يوسف محمد

