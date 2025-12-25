وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: الجماعة الإرهابية تترصد لمصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف واضح، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تترصد لمصر، ما يستوجب المبادرة المستمرة بالنشاط والحركة والسفر، مشيرا إلى أن اللقاءات المباشرة تظل الأداة الأهم لتوضيح حقيقة الدور المصري على الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية على أن الفترة المقبلة تمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر عادت بقوة إلى مجلس حقوق الإنسان مع بداية العام الجديد، بعد حصولها على عضويته بأغلبية كاسحة، في ظل قيادة حكيمة وتنفيذ متواصل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح عبد العاطي أن هناك تنسيقًا دائمًا مع البرلمان ونواب الشعب، مؤكدًا أن الدولة مقبلة على استحقاق مهم يتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن نجاحها لا يستقيم دون دور الحكماء داخل مجلس الشيوخ، باعتبار أعضائه صوتًا نابضًا للمواطن في الشارع.

وقال إن التعاون بين الحكومة والمجلس يتم في إطار تكاملي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسار حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.