قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الصينية: الجيش على أهبة الاستعداد للقتال في أي لحظة والنصر مضمون

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع الصينية ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان - أن إجراءات واشنطن "تُسرع من خطر الحرب في تايوان".

وقالت وزارة الدفاع الصينية - بشأن مبيعات الأسلحة الأمركية إلى تايوان - في بيان لها : نحث الولايات المتحدة على وقف جميع “الاستفزازات”

كما دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراء الخاطئ".

وحثت الوزارة الصينية  الدول المحبة للسلام للتعاون في مواجهة عسكرة اليابان ، محذرة من الجيش الصيني على أهبة الاستعداد للقتال في أي لحظة والنصر مضمون.


 

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الحكومة الأمريكية بدأت إجراءات إخطار الكونجرس بصفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار.

ووفقًا للوزارة، تشمل الصفقة المقترحة منظومة صواريخ هيمارس.

وفي سياق أخر ، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات فوجيان (CV-18) التابعة للبحرية الصينية عبرت مضيق تايوان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم رصد 9 طلعات جوية لطائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن تابعة للبحرية الصينية تعمل حول تايوان اليوم.

وأضافت أن 5 طلعات جوية من أصل 9 عبرت الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان.

يُذكر أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري رصد 13 طلعة جوية لطائرات صينية و7 سفن بحرية تعمل حول تايوان.

قبة تايوان
وأعلن رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، في نوفمبر الماضي عن ميزانية خاصة بقيمة 40 مليار دولار لشراء أسلحة وبناء نظام دفاع جوي متطور يُعرف بـ«قبة تايوان»، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة التهديدات الصينية المحتملة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط أمريكية على تايوان لرفع الإنفاق الدفاعي، وأمام تحركات عسكرية صينية متصاعدة في المنطقة.

وستُخصص الميزانية على مدى ثماني سنوات، من 2026 إلى 2033، ضمن خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزارة الدفاع الصينية الأسلحة الأمريكية تايوان الولايات المتحدة الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

جيلان علاء

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

حسين منصور ورولا عبيد خلال مناقشة الرواية

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد