زلزال مرعب بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تايتونج الساحلية جنوب شرق تايوان اليوم "الأربعاء"، وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقد هز الزلزال المباني في العاصمة تايبيه.

وذكرت الإدارة أن عمق الزلزال بلغ 11.9 كيلومترًا (7.39 ميلًا).

وأكدت وكالة الإطفاء عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار في جميع أنحاء تايوان.

وقالت شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية إن الزلزال لم يصل إلى المستوى المطلوب لإخلاء المصانع في جميع أنحاء الجزيرة، التي تقع بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين وتتعرض للزلازل باستمرار.

يشار إلى أنه لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016، بينما أودى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بحياة أكثر من 2000 شخص عام 1999.