قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني
محمد على

قال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح إن عودة حوالي 110 آلاف فلسطيني موجودين حالياً في مصر، بمن فيهم 8 آلاف جريح، أصبحت أولوية إنسانية ملحة، لكنها لا تزال متوقفة لأن إسرائيل تسيطر على الحركة على الجانب الفلسطيني من الحدود.

وأضاف أنه على الرغم من تسجيل 22 ألف شخص في غضون ساعات للعودة إلى غزة، إلا أن العملية لم تتقدم.

قال اللوح إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن إسرائيل تمنع فتحه من الجانب الفلسطيني. 

وأضاف أن هذا الأمر حال دون عودة الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى مصر ، رغم رغبتهم الشديدة في العودة، لا سيما  الذين تركوا عائلاتهم وراءهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، قال اللوح إن السفارة مستعدة تماماً لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للعودة، بما في ذلك تسجيل الأسماء وترتيب وسائل النقل، لكن القيود الإسرائيلية لا تزال تعرقل هذه الجهود.

وأشاد بالدور الإنساني لمصر، قائلاً إنها استضافت الفلسطينيين الذين غادروا غزة وقدمت الرعاية الطبية الكاملة للجرحى والمرضى في المستشفيات التي تديرها وزارة الصحة المصرية بتغطية شاملة. 

وقدّم شكره للحكومة المصرية ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ، مضيفاً أن الذين أكملوا العلاج تم نقلهم إلى أماكن إقامة وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمقترحات تشكيل لجنة لإدارة غزة، قال اللوح إن الفكرة هي اقتراح مصري فلسطيني مشترك يُطرح كبديل للخطط الإسرائيلية والأمريكية التي تستبعد السلطة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة تحت إشراف السلطة الفلسطينية من خلال وزاراتها ومؤسساتها، محذراً من أن السماح لها بالعمل بشكل مستقل سيؤدي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، قال اللوح إن الفلسطينيين ما زالوا ملتزمين بدعوة مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة.

موقت مصر

وقال إن موقع مصر وتاريخها ودورها الإقليمي يجعلها في وضع جيد لقيادة جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية المصرية لديها القدرة على إزالة الأنقاض وإعادة البناء بكفاءة.

وشدد على ضرورة ربط إعادة الإعمار بالأفق السياسي، مضيفاً أنه بعد الانسحاب الإسرائيلي، حتى لو كان شبه كامل، ستكون هناك خطوات، تتماشى مع تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء انتخابات عامة بعد عام واحد.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد اللوح مجدداً دور مصر، قائلاً إن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز مفهوم "المصالحة" نحو "شراكة فلسطينية شاملة" في جميع المجالات لمعالجة المخاطر التي تواجه القضية والشعب الفلسطيني.

وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع القاهرة على مستويات مختلفة بشأن الترتيبات المستقبلية، مؤكداً أن القاهرة ملتزمة مثل الفلسطينيين بحماية الحقوق الفلسطينية .

الحقوق الفلسطينية القضية والشعب الفلسطيني القضية والشعب فلسطينية مصر دور مصر خطط الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

ترشيحاتنا

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

رفع اشغالات

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

كوسميرا الصينية

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد