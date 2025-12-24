قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله

غارة إسرائيلية - ارشيفي
غارة إسرائيلية - ارشيفي
محمود نوفل

 
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وذكر جيش الاحتلال  في بيان له قائلا : دمرنا منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها حزب الله في عملياته مؤخرا.


وشن جيش الاحتلال غارات على محيط بلدتي زفتا والنميرية بقضاء النبطية وبلدة تبنا بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات  على محيط بلدة حومين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي ، أن الجيش استهدف عناصر تابعة لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان.. وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.


يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكه بشكل شبه يومي من خلال شن غارات جوية وعمليات برية في جنوب لبنان.

جنوب لبنان حزب الله جيش الاحتلال غارة إسرائيلية لبنان

