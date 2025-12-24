جيش الاحتلال مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له قائلا : دمرنا منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها حزب الله في عملياته مؤخرا.



وشن جيش الاحتلال غارات على محيط بلدتي زفتا والنميرية بقضاء النبطية وبلدة تبنا بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات على محيط بلدة حومين جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي ، أن الجيش استهدف عناصر تابعة لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان.. وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكه بشكل شبه يومي من خلال شن غارات جوية وعمليات برية في جنوب لبنان.