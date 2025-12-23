مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء بيروت وتنفذ ضربات مستمرة في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الترويج لما يسميه "الخطر القادم من حزب الله"، رغم ما تشير إليه تقارير المراقبين من تراجع القدرات العسكرية للحزب نتيجة الضربات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين.

وأوضح سنجاب أن الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق جنوب لبنان مستمرة بشكل متقطع، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، وتم انتهاكه أكثر من 10 آلاف مرة منذ توقيعه وحتى اليوم.

تحليق مكثف للطيران المسيّر في جنوب لبنان

أضاف المراسل أن آخر الانتهاكات تضمنت تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق مناطق الجنوب اللبناني، في حين لم تسجل تحليقات في سماء العاصمة بيروت خلال الساعات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، على عكس الأيام السابقة التي شهدت نشاطًا مكثفًا للمسيّرات.

خلفية الصراع والتوترات

التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل خطاب سياسي مستمر من نتنياهو يهدف إلى إبراز تهديدات حزب الله، بينما يرى محللون أن هذا النهج يأتي أيضًا في إطار الضغط السياسي الداخلي والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.