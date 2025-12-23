قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء بيروت وتنفذ ضربات مستمرة في لبنان

منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الترويج لما يسميه "الخطر القادم من حزب الله"، رغم ما تشير إليه تقارير المراقبين من تراجع القدرات العسكرية للحزب نتيجة الضربات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين.

وأوضح سنجاب أن الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق جنوب لبنان مستمرة بشكل متقطع، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، وتم انتهاكه أكثر من 10 آلاف مرة منذ توقيعه وحتى اليوم.

تحليق مكثف للطيران المسيّر في جنوب لبنان

أضاف المراسل أن آخر الانتهاكات تضمنت تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق مناطق الجنوب اللبناني، في حين لم تسجل تحليقات في سماء العاصمة بيروت خلال الساعات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، على عكس الأيام السابقة التي شهدت نشاطًا مكثفًا للمسيّرات.

خلفية الصراع والتوترات

التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل خطاب سياسي مستمر من نتنياهو يهدف إلى إبراز تهديدات حزب الله، بينما يرى محللون أن هذا النهج يأتي أيضًا في إطار الضغط السياسي الداخلي والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.

 

بيروت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

