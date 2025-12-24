الامارات تعلن فوز المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،برسالة تهنئة للدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية، بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025.

وقال بن راشد في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، وركّز في دراساته على العمليات الحيوية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، مما ساهم في تطوير جيل جديد من الأدوية تُستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب. و نشر أكثر من 820 بحثاً علمياً، وتمّ الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71 ألف مرة".

وختم بن راشد : "الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا كان لها فضل كبير، على مدى قرون، في تطوير علومه، وممارساته، وأدواته، وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، لتحتفي بما يقدّمه الإنسان العربي، وتُظهره قدوةً للأجيال".