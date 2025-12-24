قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

النفط يحافظ على مكاسبه مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وفنزويلا

النفط
النفط
أ ش أ

شهدت أسعار النفط تداولات محدودة، اليوم الأربعاء، بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب، مع تسجيل زيادة طفيفة في الأسعار بدعم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وبيانات النمو الاقتصادي الأمريكي القوية، رغم انخفاض أحجام التداول في أسبوع مختصر بسبب العطلات.


وارتفعت عقود خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.1% إلى 62.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنفس النسبة إلى 58.42 دولار للبرميل، بعد أن شهد كلا المعيارين مكاسب متتالية في الجلسات الخمس الأخيرة نتيجة مخاطر انقطاع الإمدادات.


وظلت المخاطر الجيوسياسية عاملا أساسيا في دعم أسعار النفط، مع عودة التوترات بين واشنطن وكراكاس لإثارة المخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية. 


وكثفت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد السفن المرتبطة بشحنات النفط الفنزويلي، ما يزيد من احتمال تضييق تدفقات الإمدادات من العضو في منظمة أوبك، وهو ما يعزز علاوة المخاطر في الأسواق الحساسة للصدمات الجيوسياسية.


كما استمدت أسعار النفط دعما إضافيا من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بعد أن أظهرت الأرقام نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 4.3% في الربع الثالث، ما يعكس مرونة إنفاق المستهلكين والنشاط التجاري ويقلل المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم.


وعلى الرغم من الخلفية الداعمة، بقيت أحجام التداول منخفضة بشكل ملحوظ مع عمل الأسواق الأمريكية والأوروبية بجداول مخفضة خلال عطلات نهاية العام، فيما من المقرر أن تغلق الأسواق الأمريكية مبكرا يوم الأربعاء عشية عيد الميلاد وتظل مغلقة يوم الخميس.


وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، مما يشير إلى انحسار الطلب على الطاقة في أكبر اقتصادات العالم.


وأوضح المعهد، في تقرير نشر صباح اليوم، إن المخزون التجاري من النفط الخام زاد بمقدار 2.39 مليون برميل الأسبوع الماضي.


وذكر التقرير أن مخزون البنزين ارتفع أيضا بنحو 1.1 مليون برميل، وأن مخزونات المقطرات - بما يشمل الديزل وزيت التدفئة - زادت بمقدار 685 ألف برميل.


يأتي صدور التقرير في وقت أرجأت فيه إدارة معلومات الطاقة نشر البيانات الرسمية للمخزونات حتى مطلع الأسبوع المقبل بسبب عطلة الكريسماس، وتشير التوقعات إلى انخفاض مخزون النفط 2.6 مليون برميل.
 

أسعار النفط تصاعد التوترات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي انخفاض أحجام التداول ارتفعت عقود خام غرب تكساس

