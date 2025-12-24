الهند تضع أثقل قمر صناعي لها في المدار

وضعت الهند اليوم /الأربعاء/ أثقل قمر صناعي لها حتى الآن في مداره، ووصفه رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بأنه "إنجاز مهم" لقطاع الفضاء في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.



وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن صاروخ LVM3-M6 أطلق قمر الاتصالات AST SpaceMobile، الذي يزن 1ر6 طن، إلى مدار أرضي منخفض، حاملا بذلك "أثقل حمولة تطلق على الإطلاق من الأراضي الهندية"، بحسب وكالة أنباء /يونايتد نيوز أوف إنديا/ الهندية.



وأكد مودي أن هذا النجاح "يعزز قدرة الهند على إطلاق الحمولات الثقيلة ودورها المتنامي في سوق الإطلاق التجاري العالمي"، في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة لها عام 2027، وتطمح إلى إرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040.



وكانت وكالة الفضاء الوطنية قد أطلقت قمر اتصالات آخر، CMS-03، يزن 4ر4 طن، في مطلع شهر نوفمبر الماضي.



وفي هذا النوع من المهمات، تستخدم الهند نسخة معدلة من الصاروخ الذي استخدمته لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في شهر أغسطس عام 2023.



وقد شهد قطاع الفضاء الهندي تطورا سريعا خلال العقد الماضي، محققا إنجازات تضاهي إنجازات القوى العالمية الكبرى بتكاليف أقل بكثير..



ومن المقرر أن يوفر القمر الاصطناعي اتصالا مباشرا للهواتف الذكية، حيث يدعم المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل النصية وبيانات النطاق العريض والبث المباشر عبر شبكات الجيل الرابع والخامس، دون الحاجة إلى هوائيات خاصة أو أجهزة استقبال فضائية على هاتف المستخدم.



ويعد القمر الاصطناعي (بلو بيرد بلوك-2) أكبر قمر اصطناعي تجاري للاتصالات ينشر في مدار أرضي منخفض، كما أنه أثقل حمولة أطلقت بواسطة الصاروخ LVM3-M6 من الأراضي الهندية.

