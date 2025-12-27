القبض على قائد نقل صدم سيارة بطريق البحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب بإحدى الطرق بالبحر الأحمر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من الشاكى ( مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بتضرره من قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" لقيامه بالإصطدام بالسيارة خاصته وإحداث تلفيات بها و لدى معاتبته له قام بالتعدى عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد منه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.