ماشيين بميكروباص.. القبض على شخصين يوزعون الرشاوى على الناخبين بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (سائق – طالب) أثناء قيامهما بالتجول بمحيط الدائرة مستقلان سيارة "ميكروباص" وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي نفس السياق تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.