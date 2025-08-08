قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مناطق شديدة الحرارة وأخرى بها أمطار .. حالة الطقس خلال الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي   -  
نورهان رأفت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اعتبارا من غد السبت ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 36 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

في وسط الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة المتوقع أن تشهده البلاد اعتبارا من غدا ويستمر لنهاية الأسبوع، فإن بعض المحافظات على الجمهورية عرضه لفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

من المتوقع أن يشهد الطقس غدا، السبت فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتكون الأمطار متوسطة على جنوب سيناء، ويوم الأحد تشتد فرص الأمطار لتكون متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ويظل نشاط الشبورة المائية مؤثر على مناطق القريبة من المسطحات المائية وبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة حتى نهاية الاسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة محسوسة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة محسوسة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة محسوسة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة محسوسة. 

هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد