آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم في مصر

خلال الطقس اليوم، تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين شهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية في توقيت مبكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة.

يشهد الطقس اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

عن حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس اليوم، اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وبعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف، أما البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يصل إلى متران.

موجة حارة جديدة قادمة

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، اعتبارا من غدا السبت، سوف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على أغلب المحافظات، لتكون هناك أجواء شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجديد، متوقع أن تستمر لنهاية الأسبوع.

وسط الموجة شديدة الحرارة، متوقع أيضا أن تشهد بعض المناطق على البلاد، فرص لسقوط الأمطار، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها محافظات الجمهورية.