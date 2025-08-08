عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة كان أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.



وأضافت أن البلاد لم تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأنه في بعض الأيام كانت هناك رياح تتسبب في تحسن الأحوال الجوية، وأن اليوم درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة، ولكن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة.



مثيرة للرمال والأتربة



وأشارت إلى أن نشاط الرياح من اليوم سيقل عن الأيام المقبلة، بالمحافظات الداخلية، وأن محافظات الصعيد " شمال وجنوب" وجنوب سيناء ستشهد نشاط رياح، وأن ذلك سيكون بعواصف مثيرة للرمال والأتربة.



وأوضحت أن البلاد من غد السبت ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، وذلك بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، وأن الأسبوع المقبل بالكامل ستصل درجات الحرارة 38 و39 درجة.



وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ بشكل تدريجي اعتبارًا من غد السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مصحوبة بارتفاع في نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس في معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن الأجواء التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية كانت معتدلة نسبيًا، إلا أن البلاد مقبلة على موجة حر واضحة، تبدأ تدريجيًا وترتفع معها درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على أغلب المناطق.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل غدًا 36 درجة مئوية، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 39 درجة منتصف الأسبوع، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة حاجز 42 درجة، مضيفة أن محافظات جنوب الصعيد مثل الأقصر وأسوان ستشهد ذروة الموجة الحارة بدرجات حرارة تصل إلى 45 و46 مئوية.

وأوضحت غانم أن الموجة الحارة لن تقتصر على ارتفاع الحرارة فقط، بل يصاحبها أيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الشعور بالطقس الحار، إلى جانب تراجع نسبي في نشاط الرياح، خاصة خلال فترات الليل، ما يؤدي إلى استمرار الإحساس بالحر حتى بعد غروب الشمس.

وتابعت: "من المتوقع استمرار هذه الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب كتل هوائية قادمة من الصحراء".

وفيما يخص فرص الأمطار، أكدت غانم أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب ووسط سيناء، وتستمر بشكل متقطع طوال الأسبوع، دون تأثير كبير على حالة الطقس العامة.