تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد تدريجيًا بداية من الغد السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن البلاد مقبلة على موجة حر واضحة، ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيًا على أغلب المناطق، بعد فترة من الأجواء المعتدلة نسبيا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستسجل غدًا 36 درجة مئوية، لترتفع إلى 39 درجة منتصف الأسبوع، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة.

 ولفتت إلى أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ستشهد ذروة الموجة بدرجات حرارة تصل إلى 45 و46 درجة مئوية.

