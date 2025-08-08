الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، اليوم الجمعة، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة : 25 36

لعاصمة الإدارية : 24 35

6 أكتوبر : 24 35

بنها : 25 34

دمنهور : 25 34

وادي النطرون : 24 36

كفر الشيخ : 24 34

المنصورة : 25 34

الزقازيق : 24 35

شبين الكوم : 24 34

طنطا : 24 34

دمياط : 25 32

بورسعيد : 26 32

الإسماعيلية : 23 36

السويس : 24 34

العريش : 23 31

رفح : 23 31

رأس سدر : 24 37

نخل : 23 36

كاترين : 18 33

الطور : 28 34

طابا : 23 35

شرم الشيخ : 30 39

الإسكندرية : 24 31

العلمين : 24 31

مطروح : 25 34

السلوم : 22 34

سيوة : 22 35

رأس غارب : 27 37

الغردقة : 29 37

سفاجا : 28 37

مرسى علم : 29 38

شلاتين : 29 40

حلايب : 30 36

أبو رماد : 28 38

رأس حدربة 30 35

الفيوم : 24 36

بني سويف : 24 36

المنيا : 23 36

أسيوط : 24 37

سوهاج : 26 38

قنا : 27 40

الأقصر : 26 41

أسوان : 28 42

الوادي الجديد : 26 39

أبوسمبل : 28 40