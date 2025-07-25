الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب ارتفاع حرارة الجو... فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك موجة شديدة من الارتفاعات في درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بـ 4 و5 درجات، وأن أغلب المحافظات تتأثر بالموجة التي تضرب البلاد وهي موسم الهند الموسمي.

ولفتت إلى أن البلاد تمر حاليًا بذروة الموجة الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في ذورة الموجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 و44 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من منخفض الهند الموسمي.

وأكدت منار غانم أن المحافظات الجنوبية، مثل الأقصر وأسوان، تسجّل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح درجات حرارة أقل نسبيًا، تتراوح بين 34 و36 درجة، لكنها تعاني من رطوبة عالية تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة ستكون ابتداءًا من غدًا السبت حتى الثلاثاء، متوقعة بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحدود 34-35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه.