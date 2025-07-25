الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وغرب القاهرة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: