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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، حار رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من السطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وغرب القاهرة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28
العاصمة الإدارية 41 27
6 أكتوبر 41 27
بنهــــا 40 29
دمنهور 38 27
وادي النطرون 40 26
كفر الشيخ 37 27
المنصورة 39 28
الزقازيق 40 28
شبين الكوم 39 27
طنطا 39 27
دمياط 35 25
بورسعيد 35 26
الإسماعيلية 43 25
السويس 41 26
العريش 37 24
رفح 37 24
رأس سدر 37 25
نخل 38 21
كاترين 34 19
الطور 39 27
طابا 38 24
شرم الشيخ 41 30
الاسكندرية 34 24
العلمين 34 24
مطروح 32 24
السلوم 35 24
سيوة 43 23
رأس غارب 40 28
الغردقة 43 31
سفاجا 43 28
مرسى علم 42 29
شلاتين 44 30
حلايب 40 30
أبو رماد 41 28
رأس حدربة 40 29
الفيوم 40 26
بني سويف 41 26
المنيا 41 25
أسيوط 42 26
سوهاج 42 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 28
الوادي الجديد 45 25
أبوسمبل 44 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 43 31
المدينة 43 30
الرياض 44 31
المنامة 39 32
أبوظبى 42 33
الدوحة 39 32
الكويت 48 31
دمشق 41 19
بيروت 31 27
عمان 35 23
القدس 33 22
غزة 32 26
بغداد 48 30
مسقط 33 29
صنعاء 30 18
الخرطوم 41 28
طرابلس 39 31
تونس 41 26
الجزائر 26 21
الرباط 32 20
نواكشوط 30 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 36 18
إسطنبول 34 24
إسلام آباد 35 27
نيودلهى 35 28
جاكرتا 34 23
بكين 32 26
كوالالمبور 34 25
طوكيو 36 26
أثينا 40 30
روما 36 22
باريس 25 16
مدريد 31 16
برلين 23 17
لندن 27 17
مونتريال 28 19
موسكو 29 16
نيويورك 36 24
واشنطن 37 25
أديس أبابا 20 13

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة شبورة مائية القاهرة رياح درجات الحرارة

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