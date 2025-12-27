تحقيق محمد عواد "فشنك"| ماذا يحدث فى الزمالك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على بلدية المحلة في مواجهة مرتقبة تجمعهما في الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وشارك محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك فى خسارة الفارس الأبيض أمام نظيره فريق حرس الحدود بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ورغم إحالة محمد عواد للتحقيق بناءً على طلبه فإن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للقلعة البيضاء منحه الفرصة لحراسة عرين الفارس الأبيض أمام حرس الحدود.

قرار مشاركة محمد عواد لحراسة عرين الزمالك أمام حرس الحدود وفقا لتقارير إعلامية جاء بناء على رؤية فنية من أحمد عبدالرؤوف ولا يتعارض مع إحالته للتحقيق.

وذكرت التقارير الإعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم ينظر فى قرار إحالة محمد عواد للتحقيق ولم يحدد أي موعد لخضوع اللاعب للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

ومن المتوقع استمرار اعتماد أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الزمالك على محمد عواد لـ حراسة عرين القلعة البيضاء فى مباراة بلدية المحلة بكأس مصر.