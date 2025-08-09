أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم

تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (السبت) .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تتضمن مناطق الأمطار جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، والقصيم، والشرقية، والرياض، ونجران.

وأشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إلى استمرار الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.