السعودية.. إنذار باللون الأحمر من الأرصاد لسكان هذه المنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، إنذار أحمر لمنطقة عسير، وتنبيه بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بظواهر جوية تستدعي الحذر.

وحذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من حالة مطرية تتراوح بين الغزيرة وشديدة الغزارة، وتتركز على المرتفعات الجنوبية، خاصة نهاية هذا الأسبوع.

كما دعا "القحطاني" إلى اتباع تعليمات الجهات المختصة.

وتوقع "القحطاني" احتمالية حدوث سيول منقولة، وتساقط البرد، وهبوب رياح هابطة ناتجة عن السحب الرعدية، داعيًا إلى اتباع تعليمات الجهات المختصة ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر لضمان السلامة العامة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم (الجمعة) على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

ونوه إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة مع عدم استبعاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.