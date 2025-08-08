قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
السعودية في القائمة.. المسارات الجوية الأكثر إزدحاما حول العالم

نورهان خفاجي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تقريره السنوي إحصاءات النقل الجوي العالمي (WATS)، الذي يقدم أحدث البيانات الشاملة عن أداء صناعة الطيران في عام 2024، مستندًا إلى بيانات من أكثر من 240 شركة طيران حول العالم.

يبرز التقرير مؤشرات رئيسية تشمل حجم الطلب والعرض في رحلات الركاب والشحن، والطاقة الاستيعابية المجدولة، وأداء الأساطيل الجوية، إضافة إلى تحليل مالي لصحة القطاع يتناول الإيرادات وتكاليف التشغيل، ومعدلات استخدام الطائرات، وأعداد العاملين.

السفر المميز يحقق قفزة سنوية

أظهرت نتائج التقرير أن السفر الدولي على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال سجل نموًا سنويًا بنسبة 11.8%، متجاوزًا نمو السفر على الدرجة الاقتصادية (11.5%). وبلغ عدد المسافرين على الدرجات المميزة 116.9 مليون مسافر، أي ما يمثل 6% من إجمالي المسافرين الدوليين.

وتصدرت أوروبا قائمة أكبر الأسواق من حيث عدد المسافرين المميزين بـ 39.3 مليون، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط النسبة الأعلى لتمثيل هذه الفئة من إجمالي المسافرين عند 14.7%، ما يعكس الطلب القوي على خدمات السفر المميز في المنطقة. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد حققت أسرع معدلات نمو بلغت 22.8% بعدد 21 مليون مسافر على الدرجات المميزة، رغم أن معدل نمو ركاب الدرجة الاقتصادية كان أعلى بنسبة 28.6% ليصل إلى 500.8 مليون مسافر.

أكثر المسارات الجوية ازدحامًا عالميًا

هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على قائمة أكثر المسارات الجوية ازدحامًا، حيث جاء خط جيجو – سيول (CJU-GMP) في كوريا الجنوبية في الصدارة بعد أن نقل 13.2 مليون مسافر خلال 2024. ومن بين أكثر 10 مسارات ازدحامًا حول العالم، كان خط جدة – الرياض (JED-RUH) في المملكة العربية السعودية هو الوحيد في المنطقة.

في بقية القارات، احتل خط بوغوتا – ميديلين (BOG-MDE) المركز الأول في أمريكا اللاتينية بـ 3.8 مليون مسافر، بينما جاء خط كيب تاون – جوهانسبرغ (JNB-CPT) في الصدارة بإفريقيا بـ 3.3 مليون مسافر. أما في أمريكا الشمالية فقد تصدر خط نيويورك (JFK) – لوس أنجلوس (LAX) بـ 2.2 مليون مسافر، وفي أوروبا جاء خط برشلونة – بالما دي مايوركا (BCN-PMI) في المقدمة بـ 2 مليون مسافر.

الطائرات الأكثر استخدامًا

أشار التقرير إلى أن الطائرات ضيقة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص كانت الأكثر استخدامًا خلال العام، إذ جاءت بوينغ 737 (بجميع طرازاتها) في المركز الأول بـ 10 ملايين رحلة و2.44 تريليون كيلومتر مقعد متاح (ASK)، تلتها إيرباص A320 بـ 7.9 مليون رحلة، ثم إيرباص A321 بـ 3.4 مليون رحلة. كما شهدت طائرة إيرباص A220 أسرع نمو نسبي في الاستخدام بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2023.

الولايات المتحدة والصين في صدارة أسواق الركاب

احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر سوق طيران في العالم بـ 876 مليون مسافر خلال 2024، مدفوعة بقوة سوقها المحلي، بزيادة 5.2% على أساس سنوي. وجاءت الصين في المركز الثاني بـ 741 مليون مسافر (+18.7%)، تلتها المملكة المتحدة بـ 261 مليون مسافر، وإسبانيا بـ 241 مليون، والهند بـ 211 مليون، ثم اليابان بـ 205 ملايين مسافر.

ويمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي نحو 350 شركة طيران، تشكل أكثر من 80% من حركة الطيران العالمية، ويصدر تقرير WATS سنويًا ليكون مرجعًا أساسيًا للسياسات والاستراتيجيات في قطاع النقل الجوي.

