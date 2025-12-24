قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برلماني لبناني سابق: البلاد تمر بتجاذبات سياسية كبيرة ومعقدة

برلماني لبناني سابق
برلماني لبناني سابق
هاني حسين

قال البرلماني اللبناني السابق سامي فتفت، إنّ إيمان الشباب بلبنان لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن الانخراط السياسي المتواصل لدى الجيل الشاب يُعد دليلًا واضحًا على تمسكه بوطنه وثقته به، رغم حجم الأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية عهد العباسي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ لبنان يمر بتجاذبات سياسية كبيرة ومعقدة، لا يمكن التقليل من خطورتها، خاصة في ظل كونه محط أنظار العالم، ووجود أزمات سياسية وأمنية على حدوده وداخل أراضيه، وهو ما يزيد من صعوبة المشهد العام ويؤثر على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد فتفت على أن لبنان يمتلك العديد من عناصر القوة التي يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها الثقافة والفنون، معتبرًا أن الفن يُعد أحد أبرز وسائل التعبير في المجتمع اللبناني، وأن الاستثمار في هذا القطاع ممكن وضروري نظرًا لما يتمتع به اللبنانيون من شغف وقدرات إبداعية في مختلف المجالات الفنية.

وواصل، أن الإمكانات اللبنانية لا تقتصر على الفن فقط، بل تمتد إلى الطاقات الفكرية والعلمية، لافتًا إلى وجود كفاءات كبيرة في مجالات حديثة ومتطورة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن بيروت تتحول تدريجيًا إلى مركز مهم في هذا المجال، ما يستوجب توجيه الجهود والاستثمارات لدعم هذه القطاعات الحيوية.

وأكد، أن لبنان والمنطقة يسيران على المسار الصحيح إذا ما توفرت الإرادة للتعاون المشترك، موضحًا أن دعم هذه الطاقات والاستثمار فيها هو السبيل لتعزيز صمود الشباب وترسيخ إيمانهم بمستقبل بلدهم.

لبنان بيروت الاحتلال اخبار التوك شو جنوب لبنان

