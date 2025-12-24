أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تحركت ونقلت سكان المقابر والعشش إلى مساكن أمنة، مشيرا إلى أن هناك 300 ألف أسرة من العشوائيات تم نقلها إلى مساكن أمنة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمد البرادعي كان "بيتخنق" من العشوائيات ويتاجر بيها، مؤكدا أنه كان هناك برامج تليفزيونية ومخرجين كانوا يستغلون العشوائيات لتشويه صورة الدولة.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن الدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية الرئيس السيسي كان صادقاً وأعلن عن توفيره تلك الوحدات للمصريين، من أجل توفير بيئة أمن للمصريين.