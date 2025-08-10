حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 40 مئوية

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السوحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خففة على مناطق من جنوب الصعيد وأقصى السواحل الشمالية الغربية.

واقرأ أيضًا:

وتنشط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1 - 1.75) متر، واتجاه الرياح، شمالية شرقية: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: