هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

موجة حارة ساخنة تسيطر على الأجواء منذ أمس السبت وتستمر معنا خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وسط عودة الموجة الحارة مجدداً، حيث تفوق درجات الحرارة 4- درجة مئوية.

طقس اليوم الأحد 10 أغسطس

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات ، حيث يسود طقس اليوم الأحد 10 أغسطس أجواء شديدة الحرارة بسبب التأثر بـ موجة حارة لاهبة تضرب جمبع الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها.

هل تصل الحرارة 50 درجة؟

وكشف الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم الأحد، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في الحرارة يفوق معدلاتها الطبيعية، حيث تتخطى حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، وتسجل العظمى على جنوب البلاد 47 درجة مئوية نهارًا.

حالة الطقس غدا

موجة حارة جديدة هذا الأسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة، والتأثر بـ موجة حارة، الأسبوع الجاري وذلك بسبب عودة منخفض الهند الموسمي من جديد بعد الانخفاض الذي شهدته القاهرة والمحافظات الأسبوع الماضي.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس مباشرة

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس ستشهد موجة حر ملموسة في القاهرة الكبرى، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

حالة الطقس

تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ غدًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح ما بين درجتين وأربع درجات مئوية عن المعدلات المسجلة في الظل.

كما أن حالة الطقس قد تصبح خانقة في بعض الفترات خاصة خلال منتصف النهار، وهو ما يدفع الأرصاد إلى تكرار نصائحها بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب المياه بكثرة.



