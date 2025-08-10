قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية
احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين
فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة لتطوير ملف الإعلام
أخبار البلد

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
رشا عوني

موجة حارة ساخنة تسيطر على الأجواء منذ أمس السبت وتستمر معنا خلال الأيام المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وسط عودة الموجة الحارة مجدداً، حيث تفوق درجات الحرارة 4- درجة مئوية. 

طقس اليوم الأحد 10 أغسطس

 حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات ، حيث يسود طقس اليوم الأحد 10 أغسطس أجواء شديدة الحرارة بسبب التأثر بـ موجة حارة لاهبة تضرب جمبع الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها.

هل تصل الحرارة 50 درجة؟

وكشف الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم الأحد، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في الحرارة يفوق معدلاتها الطبيعية، حيث تتخطى حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، وتسجل العظمى على جنوب البلاد 47 درجة مئوية نهارًا.

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد
حالة الطقس غدا

موجة حارة جديدة هذا الأسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة، والتأثر بـ موجة حارة، الأسبوع الجاري وذلك بسبب عودة منخفض الهند الموسمي من جديد بعد الانخفاض الذي شهدته القاهرة والمحافظات الأسبوع الماضي.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس مباشرة

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، مع شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس ستشهد موجة حر ملموسة في القاهرة الكبرى، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

القلعة نيوز | موجة حارة وجافة تؤثر على المملكة ابتداء من الغد
حالة الطقس

تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ غدًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح ما بين درجتين وأربع درجات مئوية عن المعدلات المسجلة في الظل.

 كما أن حالة الطقس قد تصبح خانقة في بعض الفترات خاصة خلال منتصف النهار، وهو ما يدفع الأرصاد إلى تكرار نصائحها بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب المياه بكثرة.

 

حالة الطقس حالة الطقس غدا موجة حارة درجات الحرارة غدا هيئة الارصاد الجوية

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

رامى صبرى

شاهد.. رامي صبري يتألق فى المنيا ويشعل حماس الجمهور بأحدث أغانيه

شوكت المصري

شوكت المصري مديرًا لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثالثة

حكاية فلاش باك

"فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

