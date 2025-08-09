حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحآ على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من والىشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 27

دمنهور 37 26

وادي النطرون 38 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 35 26

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 38 22

كاترين 36 19

الطور 37 28

طابا 39 23

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 43 31

حلايب 39 31

أبو رماد 41 30

رأس حدربة 38 31

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 44 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 33

المدينة المنورة 46 34

الرياض 44 32

المنامة 40 34

أبوظبي 44 34

الدوحة 43 34

الكويت 44 32

دمشق 42 26

بيروت 31 28

عمان 38 26

القدس 35 23

غزة 31 27

بغداد 49 31

مسقط 33 29

صنعاء 28 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 31 23

تونس 35 23

الجزائر 27 20

الرباط 30 18

نواكشوط 34 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 20

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 33 26

نيودلهي 33 28

جاكرتا 33 23

بكين 35 23

كوالالمبور 33 23

طوكيو 32 26

أثينا 35 27

روما 37 20

باريس 31 16

مدريد 38 23

برلين 27 15

لندن 27 16

مونتريال 33 22

موسكو 22 14

نيويورك 30 19

واشنطن 31 19

أديس أبابا 20 12