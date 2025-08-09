قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد وأمطار بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحآ على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من والىشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 27

دمنهور 37 26

وادي النطرون 38 26

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 35 26

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 38 22

كاترين 36 19

الطور 37 28

طابا 39 23

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 23

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 43 31

حلايب 39 31

أبو رماد 41 30

رأس حدربة 38 31

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 44 28

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 33

المدينة المنورة 46 34

الرياض 44 32

المنامة 40 34

أبوظبي 44 34

الدوحة 43 34

الكويت 44 32

دمشق 42 26

بيروت 31 28

عمان 38 26

القدس 35 23

غزة 31 27

بغداد 49 31

مسقط 33 29

صنعاء 28 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 31 23

تونس 35 23

الجزائر 27 20

الرباط 30 18

نواكشوط 34 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 20

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 33 26

نيودلهي 33 28

جاكرتا 33 23

بكين 35 23

كوالالمبور 33 23

طوكيو 32 26

أثينا 35 27

روما 37 20

باريس 31 16

مدريد 38 23

برلين 27 15

لندن 27 16

مونتريال 33 22

موسكو 22 14

نيويورك 30 19

واشنطن 31 19

أديس أبابا 20 12

تويوتا هايلكس
السمك
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
القلب
