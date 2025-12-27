معيط: كلما قلت خدمة الدين يمكن توجيه الأموال المخفضة لقطاعات أخرى

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن انخفاض أسعار الفائدة يفيد وزارة المالية والقطاع الصناعي والإنتاجي الذي يحتاج إلى تمويل .

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع الفوائد وبالتالي يرتفع العجز الكلي للموازنة وهذا ينعكس على الدين ".

وتابع محمد معيط :" كلما انخفضت خدمة الدين يمكن توجيه الأموال التي تم تخفيضها لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم ".

وأكمل محمد معيط :" من الطرق التقليدية لخفض الدين هو زيادة معدلات النمو وزيادة معدل الإيرادات وانخفاض سعر الفائدة

ولفت محمد معيط :" متوقع ان يصل الناتج المحلي إلى 430 مليار دولار هذا العام".