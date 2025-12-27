قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين في مقرات اللجان وتسليمها لقوة التأمين

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد شحتة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تمكين كل الناخبين في مقرات الانتخابات والاستمرار لحين التأكد من غلق كافة اللجان الفرعية وتسليم كافة المقرات لقوة التأمين والانتهاء من تمكين الناخبين في المقرات.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن معرفة بيانات الناخب قبل الذهاب إلى اللجنة للتصويت، من شأنها تقليل المدة الزمنية المستغرقة للتصويت التي لا تستغرق 3 دقائق، وهذا من شانه تقليل عملية الكثافات في اللجان.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى الشكاوى الخاصة بالانتخابات على الخط الساخن 19826 ومستمرون غدا في الصباح لمتابعة العملية الانتخابية.

