الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين في مقرات اللجان وتسليمها لقوة التأمين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تمكين كل الناخبين في مقرات الانتخابات والاستمرار لحين التأكد من غلق كافة اللجان الفرعية وتسليم كافة المقرات لقوة التأمين والانتهاء من تمكين الناخبين في المقرات.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن معرفة بيانات الناخب قبل الذهاب إلى اللجنة للتصويت، من شأنها تقليل المدة الزمنية المستغرقة للتصويت التي لا تستغرق 3 دقائق، وهذا من شانه تقليل عملية الكثافات في اللجان.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى الشكاوى الخاصة بالانتخابات على الخط الساخن 19826 ومستمرون غدا في الصباح لمتابعة العملية الانتخابية.