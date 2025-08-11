مع موجة الطقس الحارة.. نصائح لتخفيف تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام الجارية والأسبوع الحالي، حيث تشهد حالة الطقس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الموجة.

نصائح مهمة لمواجهة موجة الحرارة

ويقدم موقع "صدى البلد"، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

1-الإكثار من شرب الماء:

تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الطبيعية (مثل الكركديه والينسون والنعناع البارد) لتجنب الجفاف.

2-تجنب المشروبات الغازية والمنبهات:

التقليل من الشاي، القهوة، والمياه الغازية لأنها تساهم في فقدان سوائل الجسم.

3- استخدام واقي الشمس:

وضع كريم واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج، وتكراره كل ساعتين.

4- تناول إفطار غني بالخضروات والفاكهة.

5- التقليل من الموالح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

6- خفض المجهود البدني قدر الإمكان.

7- عدم تشغيل المكيفات بصورة مستمرة.